Meurtre d'Ivenson à Aniche : un troisième suspect placé en garde à vue

Un troisième suspect a été placé en garde à vue jeudi, dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune Ivenson à Aniche, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du parquet de Douai. Il devrait être présenté à un juge ce vendredi en fin d'après-midi.Deux autres hommes, dont le cousin de la mère d'Ivenson, avait déjà été interpellés la semaine dernière et mis en examen pour assassinat samedi, à l'issue de leur garde à vue Jeudi 1mai, dans la soirée, l'adolescent de 15 ans avait été grièvement blessé par balle à la porte de son propre domicile. Deux hommes cagoulés et un troisième que sa mère a reconnu comme son propre cousin ont alors pris la fuite, tandis que le garçon perdait la vie.Une marche blanche a rassemblé près de 500 personnes samedi dernier dans la petite commune de 10 000 habitants, située entre Douai et Denain.