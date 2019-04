Migrants : policiers et gendarmes renforcent leur équipement pour lutter contre les traversées de la Manche

Éviter un drame

Migrants : la police du Nord renforce son équipement pour lutter contre l'immigration clandestine

Jean-Pierre Vandenabeele, chef de la brigade aéronautique de Lille ; Mélanie Musa, directrice adjointe de l'équipement et de la logistique du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; Jean-Christophe Bouvier, préfet délégué pour la défense et la sécurité ; Nick Drinkal, directeur adjoint de la Border Force britannique - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Mathieu Rappez

🇫🇷 🇬🇧 Dans le cadre de la lutte contre l’#immigration clandestine, Jean-Christophe Bouvier, préfet délégué pour la défense et la #sécurité participait, ce jeudi 11 avril, à la remise d’équipements aux forces de sécurité intérieure, en présence de la border force britannique pic.twitter.com/PYnDDYgAc5 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 11 avril 2019

Desdes, des, deou encore un commissariat mobile... la police et la gendarmerie du Nord et du Pas-de-Calais ont reçu de quoi, alors que s'enchaînent depuis novembre les tentatives de traversées de migrants : 21 réfugiés ont encore été secourus mardi matin au large du Pas-de-Calais."Les migrants, quand ils prennent des embarcations, ils sont sur des zones dunaires, donc sur le sable" explique Mélanie Musa, directrice adjointe de l'équipement et de la logistique en montrant deux motos, qui "vont permettre aux policiers ou aux gendarmes d'intervenir justement sur ces terrains un peu particuliers."La facture s'élève, précisément, à. "C'est une indemnisation, entre guillemets,pour essayer d'optimiser les moyens engagés por mettre fin à ces trafics d'êtres humains" souligne Jean-Christophe Bouvier, préfet délégué pour la défense et la sécurité.Et le directeur adjoint de la Border Force britannique d'ajouter : "Il s’agit tant de lutter contre les filières de passeurs, privilégiant ce mode de trafic, que de prévenir les risques de naufrages ou de noyades que ce phénomène induit dans l’un des détroits les plus fréquentés au monde""