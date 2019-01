VIDÉOS. À Lille et devant sa villa au Touquet : les gilets jaunes réagissent aux propos polémiques de Macron

Action coup de poing devant la villa Macron

Didier Karbowiak Villa Macron Les gilets jaunes sont attendus de pied ferme !?😂

Au moins 3 000 manifestants à Lille

Plus d'un millier de #giletsjaunes à Lille pour l'#ActeIX. Les syndicats enseignants mobilisés aux côtés des manifestants. Important dispositif policier. pic.twitter.com/rMtgtuyQN8 — Margot Desmas (@margot_desmas) 12 janvier 2019

Manifestation Gilets jaunes à Lille

Marche pacifique à Calais

Neuvième weekend de mobilisation des Gilets jaunes à Calais

Blocage de "La Voix du Nord" dans le Valenciennois

"Les troubles que notre société traverse sont parfois dus au fait que beaucoupa estimé Emmanuel Macron, vendredi 11 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie de la galette des rois à l'Élysée.C'est la nouvelle phrase polémique du chef de l'Etat qui (sans surprise) n'est pas du goût des "gilets jaunes". À Lille, Le Touquet ou encore Calais, les manifestants ont tenu àIls ont aussi voulu montrer que la mobilisation ne faiblissait pas pour ce neuvième week-end de contestation. On fait le point sur les différentes actions et revendicationsLes "gilets jaunes" étaientà converger aux abords de la villa présidentielle, au Touquet, ce samedi matin. Ils sont arrivés de la place du Centenaire et ont fait face àau niveau de l'avenue Saint-Jean, où se situe le lieu de villégiature du président., scandaient les manifestants dans les rues de la ville, banderoles à la main, peut-on entendre sur une vidéo de La Voix du Nord . D'importants moyens de sécurité ont été mobilisés pour l'occasion, assure la préfecture du Pas-de-Calais."Les forces de l’ordre seront complètement mobilisées afin d’. Elles ont reçu pour instruction d’interpeller tout fauteur de troubles", précise un communiqué.La manifestation s'est globalement déroulée dans le calme malgré quelques jets de projectiles de la part des manifestants auxquels les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes, a précisé la préfecture.C'est devenu une coutume chaque samedi : les "gilets jaunes" ont défilé dans les rues de la capitale des Flandres. Partis de la place de la République, dans le centre-ville, les manifestants étaient entre 1 500 et 1 800 selon la préfecture,Ils ont entamé leur parcours en chantant la Marseillaise, avant de scander "Castaner en prison" ou "Macron démission". "Libérez Christophe !", ont-ils également lancé en référence àdans l'attente de son procès après avoir été filmé en train de frapper deux gendarmes à Paris le weekend dernier."On n'appelle pas à la violence mais il y en a tellement de la part de la police", a déploré Franck, Lillois, qui appelle à "" et "enquêter sur les policiers qui usent de la violence gratuite". "Mais", a-t-il affirmé.Des manifestants, parfois munis de cornes de brume, de sifflets et de drapeaux tricolores, ont aussi tiré des feux d'artifice tout au long du parcours. "", "Dégagez les ripoux du gouvernement", "", pouvait-on lire sur des pancartes ou au dos des gilets fluo."Jusqu'ici, j'étais sympathisant mais", a affirmé Valentin Hote, étudiant de 23 ans, qui réclame "surtout un(RIC)".Anne-Sophie, Lilloise de 55 ans, a elle participé à "toutes les manifestations depuis le début".. "Notre pouvoir d'achat a baissé de façon phénoménale depuis quelques années et j'estime que nos représentants ne font plus leur boulot", a-t-elle expliqué.Quelques poubelles ont été brûlées sur le passage des "gilets jaunes". Des affrontements ont brièvement éclaté à la fin de la protestation lorsqu'une partie du cortège a tenté de changer de trajectoire, les forces de l'ordre procédant à des sommations avant de faire usage de gaz lacrymogènes. Vingt personnes ont été interpellées, selon la préfecture du Nord.Dans le chef-lieu du Pas-de-Calais, quelques centaines de "gilets jaunes" ont. Des familles et des personnes âgées ont manifesté avec un objectif :pour ne pas être associés aux casseurs.Et les manifestants ont voulu faire passer un message : ils sont, même après l'annonce du grand débat national qui doit commencer dans trois jours. Ils ont également tenu à réagir aux propos polémiques du président."Le sens de l'effort ?. Par contre le gouvernement avec ce qu'il consomme et ce qu'il dépense, il n'en fait pas du tout. Je suis très choquée", a dénoncé une manifestante tandis qu'un autre demande à Emmanuel Macron de. "Eux, ils font toujours des promesses mais nous on crève de faim", a-t-il poursuivi.Et quel que soit le résultat de ce débat censé apaiser leur colère,Des "gilets jaunes" ont bloqué, dans la nuit de vendredi à samedi, un dépôt de La Voix du Nord à Anzin,dans le Valenciennois.Malgré l'intervention de la police pour faire évacuer les lieux, les journaux n'ont pas pu être distribués. Le quotidien régional a annoncé sur son site internet