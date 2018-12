Mobilisation des lycéens : de nombreuses interpellations jeudi dans le Nord

Dans le Dunkerquois

Dans la métropole lilloise

Dans le Douaisis

Alors que la mobilisation des lycéens se poursuit ce vendredi avec de nouveaux débordements , la police du Nord a communiqué le nombre d'interpellations dans le département dans la journée du jeudi.Dans l'agglomération dunkerquoise, la police a procédé au total à 11 interpellations jeudi matin pour violences avec arme par destination sur des personnes dépositaires de l'autorité publique – en l'occurrence des jets de projectile.Ces interpellations concernentau lycée Fernand Léger de Coudekerque-Branche vers 9h15 (âgés de 15, 16, 17 et 18 ans),au lycée Jean-Bart à Dunkerque à la même heure, etvers 13h au lycée de l'Europe de Dunkerque (trois majeurs de 18 ans et trois mineurs de 16 et 17 ans)Plusieurs interpellations ont été faites également dans la métropole lilloise, particulièrement touchée par le mouvement. À, un lycéen a été interpellé à 8h40 sur le boulevard Gambetta après avoirIl s'est vu remettre une convocation judiciaire., un jeune a été interpellé un peu plus tôt, vers 7h40 près du, après avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre.Cinq jeunes ont été interpellés mercredi dans l'agglomération de Douai. Le premier pour outrage vers 7h30 au niveau de l'entrée du lycée François Rabelais. À cet endroit, des individus cagoulés incendiaient des poubelles et des abribus.Les policiers, en intervenant, essuient des projectiles mais repoussent la foule. Au moment où les lycéens se déplacent vers le, les policiers stoppent un groupe dans lequel plusieurs jeunes renversent des barrières et en interpellent un.Plus tard,s, des lycéens dégradaient des abris à caddies au niveau du magasin Lidl lorsqueont été conduites au commissariat pour vérification d'identité.un autre individu a été interpellé poursur des personnes dépositaires de l'autorité. Les faits s'étaient produits vers 10h20, rue Fortier.Et à, un mineur a été placé en garde à vue pour d. Les faits s'étaient produits vers 9h15, après le passage en caisse d'un lycéen. Ce dernier a été trouvé en possession d'uneainsi que d'undans son sac à dos.