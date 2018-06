“Mon toit à moi” (4/8) : Mon bras-de-fer pour être relogée

Mon bras-de-fer pour être relogée

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Haut-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par La Condition Publique à Roubaix avec l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs", co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

"Mon toit à moi" Un logement, c'est bien plus qu'un toit sur la tête. Gardien de l'intimité, il héberge parfois des cohabitations improbables. Luxueux ou insalubre, ultra-connecté ou traditionnel, il est ancré dans un quartier et raconte une partie de notre identité.

Dans cette série de vidéos sur le thème du logement, avec la complicité de la réalisatrice Camille Gallard, des jeunes de Lille et Roubaix, étudiant(e)s en journalisme et engagé(e)s dans la cité, mettent en images notre rapport à l'habitat.

A Roubaix et Lille, les opérations de relogement sont très nombreuses. Quitter son logement quand on ne l'a pas choisi, ça peut être très dur à vivre. Nassim et Claire ont rencontré deux femmes dans la métropole Lilloise qui ont plus ou moins bien vécu ce déracinement.En France, depuis la loi Borloo de 2003, les projets de rénovation urbaine se multiplient et ils s'accompagnent de démolitions de logements. Entre 2004 et 2016, un peu plus de 140 000 logements sociaux ont été démolis.Les personnes délogées se retrouvent souvent dans des logements plus petits et éloignés des quartiers auxquels ils sont attachés.Dans une opération de rénovation urbaine, le rapport de force est souvent déséquilibré. D'un côté, il y a une société mandatée par les pouvoirs publics, et de l'autre, des habitants souvent isolés qui ne connaissent pas forcément leurs droits.Parfois, le bras-de-fer se joue dans l'autre sens. Les habitants veulent quitter leur logement parce qu'il est insalubre, mais les décideurs de la rénovation prennent beaucoup trop de temps pour leur trouver un autre toit.Tournage et réalisation : Nassim Sidhoum, Claire CorrionDA et rédaction en chef : Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Bellouin, Camille Gallard, Quentin ObarowskiMerci à l'APU, Asma Boulouiz, Emma ChevaillierArchives : France 3, Radio France - Renaud Candelier, La Voix du Nord, eg - Pinterest, ANMT - Archives nationales du monde du travail, Gérald Bloncourt, Table de quartier du PileChiffre : ANRU - Agence nationale de rénovation urbaineMusique : Conscient, Prod. by JAKO