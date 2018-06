“Mon toit à moi” (8/8) : avec mes tutos, tu construis ta maison !

Avec mes tutos, tu construis ta maison !

Je ne savais absolument rien faire ! Je n'ai pas du tout de formation en bâtiment ou même en peinture, ou en placo ou en électricité... Je ne pensais même pas à construire.



Un autodidacte de l'auto-construction

Il y a trois ans,n'avait jamais touché à un truelle. Depuis, avec ses amis, il s'est construit plusieurs maisons de A à Z. Et en plus, il fait des tutos sur Youtube . Son but : démontrer que construire son propre toit c'est possible pour presque tout le monde.Avant d'être maçon ou charpentier amateur, Nordine travaillait dans son bureau. C'est quand il a acheté son terrain, il y a une dizaine d'années, qu'il a décidé d'y poser sa première pierre. Il a construit plusieurs maisons avec le coup de pouce d'un ami architecte. Ce qui l' a incité ? Les coûts. "En faisant la première étape, qui était le budget, je me suis aperçu que le fait d'en faire deux d'un seul coup, les tarifs commençaient à baisser. Plus de 100 000 euros d'économie sur une habitation ! C'est la main d'oeuvre qui coûte cher."

"Je me suis dit que mon option, et mon expérience sur les quatre habitations, en le mettant dans des tutos, j'allais permettre aux gens de faire des économies. Et aujourd'hui, ce n'est pas négligeable."

Plus de 600 personnes lui ont envoyé des photos et des vidéos de leur chantier. Grâce aux tutos de Nordine, ils se sont également lancé dans la construction de leur maison.Suivez Nordine sur Facebook : https://www.facebook.com/goldmantravaux