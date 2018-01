Monoxyde de carbone : trois personnes intoxiquées à Bourbourg

Un homme de 45 ans et deux enfants de huit et treize ans ont été hospitalisés suite à une grave intoxication au monoxyde de carbone. Les pompiers sont intervenus tôt dimanche matin, aux alentours de 5 heures. A leur arrivée, les trois personnes étaient encore conscientes, il semblerait qu'elles aient contacté les pompiers elles-mêmes. L'intervention a eu lieu rue de l'abbaye, aux alentours de cinq heures du matin.



Le quadragénaire et les deux enfants ont ensuite été transférés au CHR de Lille pour être pris en charge.