Mons-en-Barœul : le festival LudiNord, c'est ce week-end !

La carte du festival Ludinord 2018 / © LudiNord

Le programme du festival LudiNord / © LudiNord

On pourrait dire que c'est le rendez-vous des geeks, mais ce ne serait pas faire honneur à ce festival qui a su grandir pour s'imposer comme le premier événement du genre dans la région. Au menu,et bien d'autres. Et même la dernière tendance qui cartonne partout en France :Déjà, hier, les plus passionnés qui ont souscrit au pass "week-end et surprise" ont pu tester lescomme 2d sans face, Ankama ou encore Aurora. Entre deux tournois, les visiteurs peuvent aussi voter pour leur jeu préféré, qui sera désigné à la fin du week-end.Niveau public,puisque nombre d'éditeurs proposent des jeux adaptés à leur sensibilité.Cette année,Jusque là cantonnés au fort de Mons et à la salle Montaigne, les visiteurs seront accueillis cette année à la Maison des Associations. Les trois lieux sont reliés par une navette, même si le trajet peut aussi se faire facilement à pied.Ce samedi 24 mars, une nocturne est prévue jusqu'à minuit, ainsi que plein d'autres animations, dont vous pouvez voir le détail ci-dessous.



Fort de ses 9000 visiteurs l'année dernière, le festival a mobilisé plusieurs centaines de bénévoles pour cette édition. De quoi s'amuser dans les meilleures conditions.