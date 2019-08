Mortalité sur les routes : le préfet du Nord appelle à lever le pied pour le week-end du 15 août

[#RoutePlusSure] 🚗🏍️prudence sur les routes du #Nord en cette veille de week-end prolongé. 🌦️La météo capricieuse annoncée doit vous faire redoubler de vigilance. Ne roulez pas trop vite. ⚠️51 victimes d'accidents mortels depuis janvier. Rappel des consignes 👇 pic.twitter.com/x204CP0tIr — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 14, 2019

Prudence sur les routes, ce week-end ! Pour ces quatre prochains jours, entre l'Assomption et dimanche, la préfecture du Nord appelle les automobilistes et les motards à la vigilance, d'autant plus que la météo risque de rendre les chaussées glissantes.Cet avertissement n'est pas anodin : le préfet du Nord Michel Lalande rappelle que "les week-ends du 15 août totalisent sur 5 ans [entre 2014 et 2018] 46 accidents corporels dont 3 accidents mortels". Rien qu'en 2018, on a compté 7 accidents corporels, dont 1 mortel dans le Nord."Les chiffres de cette année ne laissent pas présager d'amélioration et nécessitent de redoubler de vigilance à l'occasion des flux de retours et de départs en vacances de ce week-end."