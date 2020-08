À Tournai, Mouscron, Mons et dans tout le Hainaut, détenir un masque est devenu obligatoire

Consommation et vente d'alcool limitées

"La vie est faite de situations fortuites. Avoir son masque sur soi permettra de répondre à certaines situations inopinées", estime le gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclercq dans les colonnes de Sudinfo Depuis ce mercredi midi, "toute personne de plus de 12 ans se trouvant sur le territoire de la Province du Hainaut doit, en tout temps, détenir un masque dans tout lieu public ou accessible au public" annonce l'arrêté pris pour "prévenir une nouvelle vague de malades."En cas de non respect, les contrevenants peuvent risquer une amende allant de 26 à 200 euros et/ou une peine de prison allant de 8 à 14 jours. Le Hainaut est la première province à prendre cette mesure côté wallon. La ville d'Anvers, en zone flamande, avait déjà adopté cette mesure fin juillet.Le gouverneur du Hainaut a aussi décidé d'interdire la vente et la consommation d'alcool sur les aires d'autoroute de 22 heures à 6 heures du matin. Les épiceries de nuit devaient déjà fermer à 22 heures.La Belgique est le pays européen qui a le plus fort taux de mortalité au monde rapporté à sa population. Près de 10 000 personnes sont décédées du virus et plus de 82 000 ont été contaminées.