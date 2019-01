VIDÉO. Mouscron (B) : un Français décroche la médaille de bronze des meilleures frites... belges !

Mouscron (B) : un Français décroche la médaille de bronze des meilleures frites... belges !

Reportage MN. Grimaldi / E. Denis / B. Weill



Graisse de boeuf

Samuel Bonvalet a repris l'affaire de son père en septembre dernier et décroche déjà une belle récompense : ses frites viennent d'obtenir la. "L'année dernière, on était déjà 13e et c'était déjà une super suprise, on était très fiers ! Et là cette année, 10 places de plus c'est encore mieux !", se félicite le patron de la Friterie du Parking, située àenLa récompense est d'autant plus belle que Samuel n'est ni Wallon, ni Flamand... mais, originaire de(Nord) ! "Il est du bon côté, donc ça devrait aller... il s'est entraîné !", plaisante un client. Et pour cause, c'est le grand-père de Samuel, avant son père, qui avait ouvert la friterie en 1987 à Mouscron (B)."Elles sont tout pile à la bonne température... pas trop chaudes ni trop froides, c'est super bon !", savoure une jeune cliente de la Friterie du Parking. "Pas grasses, c'est le principal", dit sa mère.Alors quel est le secret de cette recette ? Huit minutes de jaccuzzi à, cinq minutes de repos puis un... de vraies frites belges à la! "La graisse de boeuf donne un goût un peu plus -noisette-, un peu plus fort... et c'est meilleur !", conclut Samuel qui peut être fier de sa performance : 3e surce n'est pas donné à tout le monde. Même quand on est Français !