Municipales 2020 à Lille : le centriste Thierry Pauchet se déclare candidat

Thierry Pauchet (centre droit), qui préside le groupe d'opposition "Un autre Lille", a annoncé ce jeudi 20 septembre sa candidature à la mairie de Lille en 2020.



"C'est un rassemblement, une union très large des différents partis politiques de la droite et du centre ainsi que d'une partie de la société civile", a déclaré M. Pauchet, 57 ans, conseiller municipal et à la métropole, cinq campagnes municipales à son actif.



Pas contre un rapprochement avec LREM

M. Pauchet, ex-UDI et qui n'est plus encarté, a assuré avoir le soutien "important" du président du conseil départemental du Nord Jean-René Lecerf (DVD). Après des discussions avec des élus de La république en marche, M. Pauchet a estimé que "la balle était dans leur camp" pour un éventuel rapprochement.



M. Pauchet a fustigé la politique menée par Martine Aubry, "depuis son bunker de l'hôtel de ville". En fonction depuis 2001, Mme Aubry n'a pas encore dévoilé ses intentions, même si beaucoup au PS parient qu'elle sera candidate à sa succession.



Le Haut commissaire à l'Economie sociale et solidaire, Christophe Itier, macroniste issu du PS, candidat malheureux aux dernières législatives, a également entamé le 10 septembre sa pré-campagne.