Municipales 2020 : malgré la victoire de Steeve Briois à Hénin-Beaumont, le RN freiné dans le Nord et le Pas-de-Calais

Echecs à Lens et dans le bassin minier

En tête du premier tour à Bruay-la-Buissière

Chenu échoue à Denain

L' avantage aux sortants , qui a marqué dimanche ce premier tour du scrutin municipal, a aussi valu pour le RN. A Hénin-Beaumont, le maire Steeve Briois a ainsi enregistré, de ses propres mots, "un plébiscite", avec 74% des suffrages, pour un deuxième mandat.En 2014, il s'était emparé de justesse de cette ville de l'ex-bassin minier au premier tour. C'est dans cette circonscription que MarineLe Pen a aussi conquis son écharpe de députée.Le RN échoue cependant à Lens, principale ville de l'ex-bassin minier, qui reste entre les mains du maire PS Sylvain Robert, réélu dès le premier tour avec 55,48% des voix. Le candidat frontiste, Bruno Clavet, n'a rassemblé que 22,75% des voix.A Liévin et à Carvin, autres communes importantes du secteur, les maires socialistes sortants Laurent Duporge et Philippe Kemel ont tous les deux été réélus dès le premier tour.A Carvin, le candidat RN, Arnaud de Rigné n'a pas dépassé la barre des 30% (29,12%) alors que la liste de son parti aux élections européennes, l'an dernier, avait réalisé 43% dans cette commune. A Liévin, la tête de liste lepéniste, Louis Mompeu, n'a récolté que 15,97% des voix dans une ville où le RN avait pourtant atteint les 48% aux européennes.A Mazingarbe, Calonne-Ricouart, Grenay et Sains-en-Gohelle - où la liste de Jordan Bardella pour les européennes avait dépassé les 50% - tous les maires sortants ont également été réélus. A Noyelles-Godault, où le vote RN était également majoritaire lors du scrutin européen de l'an dernier, le centriste Gérard Bizet s'est imposé dès le premier tour avec 72,86% des voix, face à la candidate lepéniste, Marie-Christine Duriez.A Bruay-la-Buissière, cible affichée du RN pour ces municipales, le député lepéniste Ludovic Pajot est bien arrivé en tête du premier tour avec 38,57% des voix.Mais au second tour, il devra faire face à un "barrage républicain" des deux candidats rivaux du PS, le maire sortant Olivier Switaj ayant annoncé son retrait au profit de Bernard Cailliau, arrivé en second position (34,5%).A Marles-les-Mines et Wingles, les têtes de liste RN Jérôme Leroy et Thomas Morelle (26,85%) sont qualifiés pour leur second tour mais le ballotage ne leur est pas non plus favorable.Dans le Nord, le député RN Sébastien Chenu a échoué à ravir la ville de Denain, où la maire socialiste sortante, Anne-Lise Dufour-Tonini a été réélue dès le premier tour (57,10%).Le RN essuie également un très net revers à Calais, où la soeur de Marine Le Pen, Marie-Caroline Le Pen, figurait sur sa liste. Dans cette ville symbole de la problématique migratoire, la sortante Natacha Bouchart (ex-LR) est réélue et le RN ne recueille que 17,91%.AFP le 15/03/2020 22:53:37