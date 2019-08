Municipales 2020 : Patrick Kanner n'exclut pas de se présenter à Lille

"Pourquoi pas ?"

Patrick Kanner, patron des sénateurs PS, n'exclut pas de se présenter aux municipales à Lille en mars 2020 et tranchera après un rendez-vous avec l'actuelle maire Martine Aubry qu'il doit rencontrer début septembre, explique-t-il mercredi. Interrogé par Le Parisien pour savoir s'il sera candidat à la mairie de Lille, il répond "pourquoi pas?" "J'ai été ministre, président du conseil général du Nord et je suis le patron du quatrième groupe parlementaire. J'ai créé, en décembre dernier, l'association Ce sera Lille qui s'adresse bien au-delà du PS", fait valoir l'ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous François Hollande, âgé de 62 ans.Mme Aubry n'a pas encore annoncé si elle briguait un quatrième et ultime mandat mais pourrait le faire à la rentrée. Son ancienne directrice de cabinet, Violette Spillebout (ex-PS), a, elle, été investie fin juillet tête de liste La République en marche "Je dois rencontrer Martine Aubry début septembre, un rendez-vous que j'attendais depuis longtemps. Je ne prendrai ma décision qu'après", précise M. Kanner, disant vouloir "tout faire pour que le Beffroi reste à gauche, avec le PS en leadership".