Municipales à Lille : regardez le débat entre les six principaux candidats

Qui étaient les candidats autour de la table ?

Martine Aubry, maire sortante (PS) qui brigue un quatrième mandat, à la tête de la liste "Lille en commun, Lille en confiance".

Violette Spillebout (LREM), ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry à la tête de la liste "Faire respirer Lille", avec le soutien du MoDem, de l'UDI et du MR.

Marc-Philippe Daubresse (LR), sénateur et ex-ministre, également ancien maire de Lambersart, à la tête de la liste "Tous pour les Lillois"

Stéphane Baly (EELV), enseignant-chercheur à la tête de la liste "Lille Verte 2020 - pour changer".

Julien Poix (LFI), professeur d'histoire-géographie à la tête de la liste "Décidez pour Lille".

Eric Cattelin-Denu (RN), avocat et conseiller municipal à la tête de la liste "Union Rassemblement national et indépendants".



Lille, bastion de la gauche depuis un demi-siècle, va-t-elle le rester ? Martine Aubry, maire socialiste de la ville de 230 000 habitants, brigue un quatrième mandat.À l'approche des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, nous accueillions sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais les six principaux candidats pour un débat, retransmis ce mercredi 11 mars à 21H. Il a été co-présenté par Virna Sacchi et Stéphane Barbereau, journaliste à France Bleu Nord.Les candidats sont invités à ramener sur le plateau une photo de Lille, censée incarner leur vision de la ville.Le débat, qui a duré une heure, était axé autour de trois grandes question à commencer par la sécurité, préoccupation n°1 des Lillois selon les sondages. Policiers municipaux, caméras... on a fait le tour des propositions des différents candidats.Forcément, dans une ville qui a connu plusieurs pics de pollution en 2019 et les premières applications de la circulation différenciée, la pollution de l'air est aussi un enjeu majeur. L'avenir de la friche Saint-Sauveur a également plané sur toute la campagne des municipales.Enfin, les candidats seront interrogés sur leur programme concernant les cantines et la restauration scolaire. Un enjeu important puisque Lille compte près de 13 000 élèves dans ses écoles maternelles et primaires.