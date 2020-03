Municipales à Tourcoing : faible participation à midi

Direct : la participation aux municipales est de 13,02% à #Tourcoing à midi. https://t.co/Xd4ScUkRJX pic.twitter.com/3hEvtGZjCe — VDN Tourcoing (@VDNtourcoing) March 15, 2020

A Tourcoing ce dimanche, la participation était de 13,02% à midi, ont annoncé nos confrères de La Voix du Nord C'est un chiffre inférieur aux taux de participation relevés ce midi à l'échelle du département du Nord (16,41%) et celle de la France métropolitaine (18,38%).Lors des précédentes élections municipales de 2014 à Tourcoing, le taux de participation avait été de 44,89% à l'issue du premier tour.Cette année, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin, maire de la ville entre 2014 et 2017, brigue un nouveau mandat avec sa liste "Le Choix de Tourcoing", soutenue par La République en Marche.Il a pour adversaires Franck Talpaert ("Ambition commune Tourcoing 2020", DVG soutenu par le PS), Katy Vuylsteker ("Tourcoing Vert Demain", EELV), Rémi Meurin ("Unis pour Tourcoing", RN), Maurice Devloo ("Tourcoing Solidaire et Engagée" DVG soutenu par LFI, le PCF, Générations et Ensembles), Mansour Nachaf ("Tourcoing pour Tous, Tous pour Tourcoing", DVG), William Roger ("Résistance Populaire", DVG) et Christophe Charlon ("Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs" EXG).Tourcoing compte 97 000 habitants, ce qui en fait la deuxième ville la plus peuplée du Nord, derrière sa voisine, Lille.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Tourcoing