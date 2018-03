Neuville-en-Ferrain : entre 12 et 18 mois de prison ferme pour trois faux couvreurs

Trois faux-couvreurs ont été condamnés lundi 26 mars à des peines de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lille : un an pour deux d'entre eux, 18 mois pour le troisième.



Une condamnation lourde et et une qualification complexe - "usage de fausse qualité" - pour des faits que les policiers et les gendarmes constatent très souvent : le vol par ruse.



Mercredi dernier, trois hommes s'étaient présentés au domicile d'une personne âgée rue Jules de la Fontaine, à Neuville-en-Ferrain, en se présentant comme des couvreurs.



Arrêtés à Tourcoing

Pendant que l'un d'entre eux faisait distraction auprès de l'occupante des lieux, les deux autres ont fouillé la maison et se sont emparés d'espèces, avant de prendre la fuite avec une grosse somme d'argent.



La description fournie par la victime aux policiers avait permis à ces derniers d'interpeller les malfaiteurs rue Malcence à Tourcoing, à peine quelques heures plus tard. Une issue plutôt rare, dans les cas de vol par ruse...