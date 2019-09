Nieppe : une personne retrouvée morte dans une maison détruite par un incendie

Un corps sans vie a été découvert dans les décombres d'une maison ravagée par les flammes, lundi 2 septembre à Nieppe, près d'Armentières (Nord).



Les secours ont été appelés vers 19h45 pour éteindre un feu d'habitation. L'incendie, dont on ignore la cause, s'était étendu à l'ensemble de la maison de deux étages.



Il a fallu l'intervention d'une trentaine de sapeurs-pompiers et de quatre lances à eau pour éteindre le sinistre. Ce n'est qu'au moment de fouiller les décombres que les pompiers ont découvert un cadavre, qui n'a pas encore été identifié. La police et le maire de la commune étaient sur place.