Les noces de diamant d'un couple de Nordistes menacées par la grève SNCF

Un appel à la SNCF

Marie-Lucie et Jacques vont bientôt célébrer leursUn événement forcément exceptionnel, et pour ce couple de Nordistes, impossible d'imaginer une fêterassemblée autour d'eux. "Nous avons prévu une fête avec la famille et les amis, de manière un peu élargie, pourC'est pour ça que nous partons" s'enthousiasme Jacques Fondier.6 enfants, 25 petits-enfants... Avec les conjoints, c'est, dans le Sud. Jacques planifie son voyage depuis 18 mois. Le 23 avril, un TGV doit tous les emmener jusqu'à Avignon. Mais pas de chance, l'aller et le retour tombent...De quoi compromettre ce beau projet familial. "Ça nous fait tout de même de l'inquiétude", explique Marie-Lucie Fondier.quand on a commencé à organiser ça", ajoute son mari. "On ne parlait absolument pas ni de la réforme, ni de la grève."de Marie-Lucie ne lui permet de prendre ni le bus, ni l'avion. Alors leurs enfants ont envoyé un, les suppliant de rendre leur TGV prioritaire. Aucune réponse pour l'instant.Les deux octogénaires. Ils espèrent simplement que leur appel sera entendu...