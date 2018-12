NOËL. Bûche, sorbet, chocolat... : nos 5 idées recettes pour vos desserts de fêtes

Bûche, mille-feuilles meringué, douceurs au chocolat blanc, ananas et son sorbet à la bière ou crème brûlée à la coriandre et sapin de Noël.

Notre chef Benjamin Bajeux vous a concocté cinq desserts de fêtes. Alors mettez vite votre tablier, vous impressionnerez si facilement vos familles et amis !