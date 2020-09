Noordpeene : une jument retrouvée blessée dans une pâture, avec une plaie profonde

D'autres agressions dans le Nord et le Pas-de-Calais

Une jument a été retrouvée avec une profonde plaie dans une pâture de Noordpeene (Nord), à la lisière du Pas-de-Calais, a-t-on appris auprès de la gendarmerie d'Hazebrouck, confirmant une information de La Voix du Nord L'animal présente une "plaie de 20 centimètres de long sur 3 centimètres de large", indique-t-on à la gendarmerie. "On pense qu'elle a été attaquée cette nuit". Le propriétaire a appelé les autorités vers 9H, ce matin.Un enclos entourait la pâture, mais il n'y a "rien de visible" qui puisse démontrer une intrusion. "Il reste une possibilité qu'elle se soit fait ça toute seule, mais c'est peu probable".Depuis plusieurs semaines, de nombreux propriétaires de chevaux découvrent leurs bêtes blessées presque partout en France. "Il y a aujourd’hui 153 enquêtes ouvertes en France dans plus de la moitié des départements", recensait le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, le 7 septembre. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, on compte plusieurs cas à Preux-au-Bois à Feignies et à Thiembronne Les expertises sur les faits survenus à Noordpeene sont encore en cours. La brigade de Hazebrouck, en charge de l'enquête, appelle quiconque pourrait avoir des informations sur un comportement ou un individu suspect dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 à Noordpeene à les joindre au