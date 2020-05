Nord : 1000 m2 de végétation partis en fumée dans la forêt de Raismes

1000 m2 sont partis en fumée dans la forêt de Raismes, au nord de Valenciennes. / © SDIS 59

🚨 [#Intervention en cours]

Voile blanc sur la forêt de Raismes



☎️ Les #pompiers du Nord sont mobilisés depuis 16h37 sur un 🔥 de végétation sur environ 1000m2.

Une tête de feu de 400m2 laissait penser à un important risque de propagation en lisière. pic.twitter.com/ewXVYg6TTD — SDIS 59 (@Sdis59) May 21, 2020

Un feu de végétation s'est déclaré dans la forêt de Raismes, ce jeudi 21 mai. Les pompiers sont mobilisés depuis 16h30 pour tenter de maitriser l'incendie.à proximité de l'allée des Noisetiers.. Une tête de feu de 400m2 laissait penser dans un premier temps à un important risque de propagation en lisière. Elle est désormais maitrisée.4 camions citerne ont été déployés par les secours sur place. L'opération est actuellement dans une, c'est-à-dire que les sapeurs pompiers sont maîtres du feu et sont en train d'hydrater la sous-couche de la forêt.Le drône du SDIS du Nord a également été utilisé pour parfaire les reconnaissances et identifier les points chauds. Une étroite collaboration avec l'est mise en place.