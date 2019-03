Roubaix : 3300 pieds de cannabis “indoor” découverts, 6 hommes interpellés

[ContreLesTrafics de stupéfiants] Lundi dernier à #Roubaix, rue de l'Alouette et rue d'Italie, découverte de 2 cultures indoor de cannabis par la #PoliceJudiciaire de #Lille.

"Lundi, en fin de journée, la police judiciaire de Lille a procédé à la découverte de deux cultures industrielles d'herbe de cannabis, dans deux immeubles d'habitation de deux rues distinctes du quartier de l'Alma. Ces maisons étaient utilisées à des fins exclusives de trafic de stupéfiants" et "dans l'une d'elles, la culture était installée sur plusieurs niveaux", a déclaréCes plantations comprenaient respectivement 1800 et 1500 plants de cannabis, "tous en phase prochaine de cueillette pour être ensuite conditionnés pour la revente", a précisé la PJ dans un communiqué."Il s'agissait d'une production industrielle", a assuré Mme Caillat: dans les deux cas, les malfaiteurs avaient "emménagé des cloisons, installé de manière professionnelle des extracteurs d'air, des tableaux électriques comprenant une multitude de prises, des ventilateurs et des lampes", dans le but d'apporter "beaucoup de chaleur et de luminosité", indispensables à ce type de "culture indoor".Lors de cette "opération de démantèlement",, âgés de 29 à 41 ans, pour la plupart originaires de Roubaix et déjà connus des services de police. "Nous avons interpellé des jardiniers, des gardiens et le maître d'oeuvre", a affirmé Mme Caillat. Après quatre jours de garde-à-vue, tous ont été déférés ce vendredi devant le tribunal de grande instance de Lille.Cette découverte intervient "à l'issue d'une longue enquête et de nombreuses surveillances effectuées sur le terrain", qui avaient notamment permis aux enquêteurs d'observer "divers déchargements de matériels dont des extracteurs insonorisés destinés à étouffer le bruit des extracteurs d'air", selon la PJ."Depuis trois ou quatre ans, on observe dans le Nord la montée en puissance des plantations "indoor" d'herbe de cannabis", a ajouté Magali Caillat. "La dernière saisie de cette ampleur dans le Nord avait eu lieu en 2016". Les policiers avaient alors découvert 4000 pieds de cannabis dans un hangar de Hem "Ces cultures industrielles sont un business très avantageux", un pied de cannabis pouvant "rapporter jusqu'à 1000 euros par an", a-t-elle rappelé.