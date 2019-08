Nord : 70 000 euros de tabac saisis par la douane en une semaine

La douane française a annoncé ce vendredi 16 août avoir saisi plus de 300 kg de tabac – l'équivalent de 70 000 euros – depuis le début du mois d'août.



Sont cités plusieurs exemples de saisies destinés à montrer que "les méthodes utilisées par les trafiquants pour introduire ces marchandisent ressemblent à celles liées au trafic de stupéfiants".



Véhicules de co-voiturage

158 kg de tabac à narguilé dans une voiture sur l'A27 à Baisieux le 8 août, 50 kg de cigarettes "Marlboro" sur l'A2 à Maubeuge le 9 août, 40 kg de "Marlboro Red" et "Marlboro Gold" sur l'A2 à Hordain dans "un véhicule belge utilisé en lien avec une plateforme de co-voiturage" le 12 août ; ou encore60 kg de "Marlboro" dans un autre véhicule de covoiturage le 13 août sur l'A2 à Saint-Aybert...



Ces quatre opérations similaires se sont produites à quelques jours seulement d'intervalle, et dans chaque cas "les mis en cause ont été placés en retenue douanière et sont convoqués à comparaître devant la juridiction correctionnelle" indique la douane dans son communiqué.