Nord : accident de moto à Écurie, deux blessés dont un grave

L’accident a eu lieu peu avant 19 heures, samedi 9 mai, sur la départementale D49E1 reliant Ecurie à Neuville-Saint-Vaast.qui arrivait en sens inverse dans un virage. La moto a alors chuté sur la chaussée.Les sapeurs-pompiers d’Arras et la brigade de gendarmerie de Vimy se sont rendus sur place et ont pris en charge le motard et sa passagère. Tous deux ont été transporté au Centre Hospitalier d’Arras., sa passagère a été plus légèrement touchée. Le chauffeur du bus devrait être entendu prochainement par les gendarmes.