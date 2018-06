Nord : appel à l'aide de la mère de Marie Trackoen, 28 ans, disparue après une mauvaise rencontre

La transformation de Marie

C'est undont les racines se sont installées discrètement,. Mais en réalité, tout s'est passéEn quelques mois seulement, une famille originaire de la, dans le Nord, a vuTrackoen a 28 ans. Elle avraisemblablementd'origine allemande, qui a construit autour d'elle une communauté fermée.Tout commence l'an dernier, dans unbasées sur l'alimentation, au Portugal. Marie s'y est rendue sur conseil d'une amie pour résoudre ses problèmes de santé - elle est trop maigre. C'est là qu'elle va, une jeune femme allemande. "A ce moment-là, elle nous a dit qu'elle avaitmais c'est tout", explique Monique, la mère de Marie.En réalité, Marie discuteavec sa nouvelle amie. En mai, elle annonce à ses parents qu'ellecomme Ulrike, au sein de. "C'était brutal. On a décidé de tous aller assister à son baptême. Là on a entenduOn disait par exemple : "si vous n'êtes pas bien avec votre famille, on sera votre famille d'accueil". Mais sur le moment,".Rapidement,. "Rapidement, on a constaté unet un changement. C'était le: très austère, des vêtements, pour "ne pas attiser la convoitise"", explique Monique.Vient les grandes vacances. Toute la famille part ensemble passer quelques jours dans le Sud. "Chez les Adventistes, le 7e jour, c'est le. Ce jour-là, on ne doit pas parler boulot, on ne doit pas faire d'activité qui", poursuit la mère de Marie. "On avait prévu de faire du karting en famille. Comme c'était le samedi,Des petites choses, sur le moment, qui n'ont pas alerté outre mesure ses parents. "On a eu, mais c'est seulement en janvier qu'on s'est dit qu'il y avait un problème", poursuit Monique. "Aujourd'hui je me dis : "comment faire""Marie trouve du travail dans la région deet quitte ses parents pour emménager là-bas. Elle rentre néanmoins rapidement pour passer les fêtes de fin d'année en famille. A ce moment-là, "".Marie veutpour monter un projet et aider les personnes en difficulté. "Je lui ai proposé de l'accompagner dans le projet, dans son financement", précise Monique, qui est à ce moment-là assez dubitative. Le projet de Marie estMonique s'inquiète pour elle. "la discussion était bloquée. Elle pensait qu'on était contre son projet."Alors que Marie doit déjà repartir à Tours, sa mère lui fait une proposition. "Comme on arrivait pas à se comprendre, je lui ai demandé si elle pouvait repousser son départ d'une journée. Elle a tourné le dos. Le lendemain,LàLes contacts s'espacent. Marie ne répond quasiment plus. Un jour, Monique reçoit un SMS de sa fille, qui se concluait par "". "Mais lui pardonner quoi ? La manière dont elle est partie", s'inquiète alors Monique. On lui transmets un autre message audio de Marie, dans lequelle la jeune fille explique quePendant ce temps, Marie passe de plus en plus de temps avec Ulrike, son conjoint et les autres...Très inquièts, les parents de Marie contacte le CAFFES, situé à Lille, qui lutte contre les dérives sectaires . L'association les reçoit, leur explique que leur fille est victime de ce type de dérives et qu'il faut absolumentavec elle, tant bien que mal.Mais tout va s'accélerer. Marie leur annonce qu'elle vapour suivre Ulrike et vivre en itinérance, dans sa voiture. Le 23 février, Monique reçoit un coup de fil de l'agence immobilière qui loue l'appartement à Marie. Alors que l'état des lieux doit avoir lieu, MarieEn réalité, toutes ses affaires sont encore là. Et dans l'appartement, Ulrike, son conjoint, et les quatre autres personnes du groupeUn autre rendez-vous est fixé. Les parents de Marie décident de se rendre à Tours. "Quand on est arrivés," Au départ, Marie semble très heureuse de voir sa famille. Mais à côté d'elle, Ulrike refuse de les laisser. Durant l'état des lieux, elledes propos que personne d'autre n'entend.Vient la fin de l'état des lieux. Alors que Marie avait accepté d'aller boire un café avec sa famille, elle semble soudainement avoir changé d'avis. "Elle a fini par nous répéter que c'était son choix, qu'elle devait partir. Puis", souffle Monique. Depuis, plus rien.Où est passée Marie ? Est-elleSa famille a immédiatement contacté les gendarmes, a envoyé plusieurs courriers au Procureur, toujours accompagnée par le CAFFES . Maiset les nouvelles ne sont pas bonnes.Depuis, le portable de Marie. Sa voiture a été vendue. Le groupe est-ilLes informations arrivent au compte-goutte. L'Église adventiste du 7e jour leur apprend qu'Ulrike et son conjoint ont été, en Allemagne. Ils sont introuvables.Depuis l'entretien que nous avons réalisé avec les parents de Marie,Monique a tenu à ce que l'article soit publié, dans l'espoir qu'il parvienne jusqu'à Marie. "Je voudrais qu'elle. Après, elle fera ce qu'elle veut, mais là", implore Monique. Un cri de détresse et un espoir : celui de retrouver sa fille.