Nord : après son appel à l'aide, Monique Trackoen a pu revoir sa fille Marie, sous l'emprise d'une secte en Allemagne

"Elle était souriante, mais froide"

Monique Trackoen à l'aéroport alors qu'elle se rendait à la rencontre de sa fille. / © JB

De Marie Trackoen à Ani Elia

De l'embrigadement à la disparition

"Otage heureuse"

"Je ferai ce que je peux"

Qu'est-ce que l'Église adventiste du septième jour ? L'Église adventiste est un sous-groupe à l'intérieur de la religion chrétienne qui a été fondée au milieu du XIXe siècle sur la croyance à l'époque que le Christ reviendrait en 1844 sur Terre, et que cette dernière serait détruite. Avec 17 millions de membres dans le monde, il s'agit de la douzième plus grande organisation religieuse dans le monde, juste devant les Témoins de Jéhovah.

" Après des mois de lutte, Monique Trackoen a pu revoir mercredi 5 décembre sa fille de 28 ans, Marie, qui a coupé les ponts et a disparu après avoir rencontré Ulrike M ., une femme manipulatrice avec qui elle s'est installée en Allemagne.Une rencontre aux airs de petite victoire,"Elle était souriante, mais froide", "étrangement calme" et "relativement anesthésiée", sous l'influence manifeste de ceux que Monique appelle. Un couple avec lequel elle et deux autres personnes se sont installées, dans un appartement dans le, le Land du sud-ouest de l'Allemagne où se trouve Stuttgart.C'est un choc, lorsqu'elle entend pour la première fois celle qui se fait désormais appeler "" appeler Ulrike "Maman". "J'ai réagi physiquement" explique-t-elle. Voyant cela, Marie dit alors : "". Une famille d'accueil, les "Elia", devant lesquelles "ma fille est complètement en admiration"En revanche, sa famille biologique origine de la Pévèle la laisse presque indifférente. Non seulemen, mais "elle répondait aux questions sans en poser aucune alors qu'." Jusqu'au moment où Monique évoque la naissance à venir de ses petits-enfants, les neveux et nièces de Marie. "Car avant de croiser la route du "couple gourou",même si elle était fragile psychologiquement." Une fragilité qui l'a conduite à tester une thérapie alternative basée sur l'alimentation au Portugal, l'a dernier."A ce moment-là, elle nous a dit qu'elle avait rencontré des gens très sympas mais c'est tout" confiait Monique en juin. Puis tout s'enchaîne : Marie se baptise au sein de, change de régime alimentaire et adopte un style vestimentaire proche des mormons. Installée à Tours, où elle a trouvé un travail, Marie change peu à peu et ses parents ne la reconnaissent plus.Le, alors que Marie a fait part à sa mère de son intention de vivre en itinérance avec Ulrike, le logeur de la jeune femme prévient ses parents qu'elle refuse de quitter son appartement à Tours. À l'intérieur se trouvent Marie, Ulrike, et cinq autres personnes.À l'arrivée des Trackoen, Marie semble d'abord heureuse de voir ses parents et accepte de boire un café en leur compagnie,. Et les deux femmes s'enfuient en courant.jusqu'à la semaine dernière.Dans les mois qui suivent, Monique Trackoen ne cesse de lutter pour retrouver Marie. Avec l'aide du Centre national d'Accompagnement Familial Face à l'Emprise Sectaire (CAFFES) basé à Lille, mais aussi de l'église adventiste en France et en Allemagne,ils parviennent à retrouver la trace de la "famille Elia".L'alerte est venue de leur logeur, chez qui vivent, sans travail etPour Monique, sa fille est devenue l'"" de ce groupe, qui détient ses papiers. D'abord parce qu'elle semblait différente lorsque le "couple gourou" et surtout Ulrike étaient présent à côté d'elle. Et puis il y a cette adresse email à son nouveau nom, qu'elle a fourni mais à laquelle elle ne répond "jamais"."Elle dit n'avoir pas reçu mon mail pour lui souhaiter son anniversaire, mais ceux de ma belle-sœur lui sont parvenus". Elle suppose donc que "le couple gourou doit filtrer les informations qu'il lui donne."Et cette phrase, qu'elle répète deux ou trois fois dans la conversation : "". "Lorsque ma belle-sœur demandait avec un peu d'humour si elle pouvait donner quelques nouvelles, elle répondait 'Je ferai ce que je peux'.Pour autant, le fait que Marie ait réagi positivement aux nouvelles de ses neveux et nièces est une excellente nouvelle, lui a-t-on dit à la CAFFES. "C'est un moyen depour qu'elle puisse plus tard questionner ses rapports avec cette famille" rapporte-t-elle.En parallèle, Monique Trackoen n'a toujours pas renoncé à se tourner vers les autorités françaises. Mais le parquet de Tours " n'a toujours pas bougé , ne m'a jamais fait la moindre réponse", malgré trois courriers et des attestations officielles des faits. Une passivité d'autant plus grave qu'il y a urgence : "Ma fille est en grand danger en termes de santé mentale" insiste-t-elle.Et pas seulement celle de Marie, car de savoir sa fillereprésente un véritable poids à porter. "".Contacté, le parquet de Tours n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.