Nord : la circulation différenciée à Lille et la réduction de vitesse obligatoire prolongées jusqu'à mercredi soir

⚠️ En raison de la persistance de l’épisode de #pollution dans le #Nord, le préfet prolonge la circulation differenciée pour toute la journée de demain, mercredi 10 avril, jusqu’à minuit.

Comment se procurer une vignette ? Il est certes un peu tard pour vous procurer une vignette d'ici demain mais vous pouvez encore obtenir un certificat provisoire. Il pourrait suffire ce mercredi à montrer votre bonne foi et éviter l'amende. La commande se fait sur le site du gouvernement, qui indique par ailleurs que 12,1 millions de vignettes ont déjà été commandées. Le prix d'un certificat est de 3,62 euros, le prix d'un envoi postal. Une fois le certificat commandé, il est également possible de voir son suivi en direct.

Malgré la mise en place des vignettes Crit'Air ce mardi depuis 6 heures, et malgré le temps pluvieux, et dans le reste du département du Nord. La préfecture du Nord a donc choisi de prolonger les restrictions dans les secteurs industriel, agricole et résidentiel dans le Nord et prolonge la circulation différenciée, sur une partie de l'agglomération lilloise. Pour rappel, la vitesse reste réduite de 20 km/h sur les axes routiers et autoroutiers du département. Les seuls véhicules autorisés à rouler dans les 12 communes concernées de la métropole de Lille sont donc ceux porteurs d'une vignette.