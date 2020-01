Nord : devenir “Grand site de France”, l'ambition des Dunes de Flandre

Un site naturel et historique

"Être vigilant"

La Ferme nord de Zuydcoote, le 28 janvier 2020. / © FTV / P. Mahieu

"Sur le chemin des dunes, la plage de Malo Bray-Dunes"... Chanté par Alain Souchon , le caractère "naïf et sincère" du paysage est admiré chaque année par environ deux millions de visiteurs. Ils pourraient être encore bien plus nombreux à l'horizon de 2022 ou 2023, terme espéré pour le processus d'accréditation " Grand site de France ".Initiée en 2012, pilotée par la Communautée urbaine de Dunkerque , la démarche doit permettre aux Dunes de Flandre de rejoindre la Baie de Somme et les Deux Caps parmi les 19 labellisés à travers la France. Une zone de treize kilomètres, scindée entre bancs de sables et polders, qui se poursuit au-delà de la frontière, en Belgique."On va développer un projet qui s'étend sur un périmètre de 3 300 hectares et qui intègre les 1 000 hectares du massif dunaire ainsi qu'une centaine de traces de l'histoire, notamment orientés Seconde guerre de mondiale", expose Cédric Barez, en charge du projet.Le site réunit effectivement vestiges historiques (le fort des Dunes, la batterie de Zuydcoote), et patrimoine naturel. Exemple parmi les espèces à préserver : la tortule, une "une petite mousse qui est dépourvue de racines", montre Aline Bué, responsable des Gardes du littoral. "Dès que le taux d'humidité est très important, comme là, une rosée, elle s'ouvre en étoile pour capter un maximum."Le label "Grand site" est attribué par le ministère en charge de l'Environnement pour une durée de six ans. Il distingue "une gestion du territoire qui garantit sa préservation à long terme". Les partenaires du projet se sont lancés dans un programme d'une durée de 5 à 10 ans pour décrocher le titre. Les actions plannifiées vont de l'organisation d'actions de sensibilisation, l'aménage de véloroutes.Dans ce projet, le coeur des Dunes de Flandre sera la Ferme nord de Zuydcoote . Cette dizaine de bâtiments de briques rouges, toujours debouts malgré les batailles, ont été construits en 1910 pour fournir alimenter le sanatorium situé plus au nord. Propriété de la Communauté urbaine de Dunkerque depuis quinze ans, elle doit faire l'objet d'une réhabilitation (30 millions d'euros d'investissement) pour devenir la future Maison du site, intégrée au tourisme de mémoire et repère pour les randonnées environnantes.A l'aboutissement du processus, ses partenaires espèrent une hausse de la fréquentation. "Il faudra être vigilant, parce que ça veut dire beaucoup plus de touristes [...], souligne montre Aline Bué. Qui dit fréquentation dit plus de surveillance et être plus présent pour canaliser l'énergie du public et faire de la préservation." Après que l'"Opération grand site" a été menée à bien, il restera à obtenir une validation locale, puis ministérielle.