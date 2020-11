Nord : faute de pouvoir faire du porte à porte, le calendrier des pompiers sera vendu chez les buralistes

Solidarité des buralistes

C'est un rituel qui n'aura pas lieu cette année : le traditionnel porte à porte des pompiers qui proposent leur calendrier de l'année à venir, contre un don en participation libre.Pour des raisons sanitaires et sur décision préfectorale, les pompiers ne sont pas autorisés à le distribuer cette année.Pour les aider, les buralistes du Nord (on en compte 700 dans le département) pourront être des points de vente pour écouler le stock de calendriers, commandés depuis le mois d'avril.Comme lors du porte à porte, le calendrier n'aura pas de prix fixe.En plus des buralistes du Nord, d'autres commerces pourraient se joindre à cette initiative pour aider les pompiers à écouler leurs calendriers.Pour rappel, les fonds récoltés de ces dons servent les amicales des caserne, les pupilles ou d'autres associations partenaires. Il permet aussi de payer les assurances au cas où un pompier viendrait à être blessé.