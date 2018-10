Nord : la gendarmerie appelle les commerçants des petites communes à la vigilance contre des cambrioleurs

Groupement de gendarmerie départementale du Nord 59 [ ATTENTION AUX COMMERÇANTS (BAR -TABAC) ] - VIGIDEL Mise en garde suite à un cambriolage d'un débit tabac/PMU sur la commune de PRESEAU la nuit dernière VOL de plusieurs liasses de jeux à...

Un PMU dévalisé

Laa lancé une alerte "", en ce début de semaine, après une série de faits deperpétrés dans la nuit du 7 au 8 octobre à, dans l'arrondissement deAinsi, les commerçants et notamment tenanciers derépertoriés en zone gendarmerie dans le département ont été appelés, par mail et/ou SMS, à la plusC'est dans un rayon d'à peinequ'une "équipe" a sévi dans la nuit de dimanche à lundi dans la petite commune de, qui ne compte même pas 2000 habitants.Les voleurs se sont attaqué à un PMU, et entrant par effraction à l'arrière du commerce. Caisse, alcool, liasses de jeux à gratter et mêmes des bonbons ont été dérobés, pour un préjudice deUn peu plus loin, ils ont cambriolé une, emportant avec eux de l'outillage professionnel. Ils ont également tenté de pénétrer par effraction dans deux autres logements habités, sans succès.Lade la compagnie de gendarmerie de Valenciennes est chargée de l', afin d'identifier et stopper les auteurs de ces délits.