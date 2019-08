Nord : en une heure, des cambrioleurs se présentent comme des policiers municipaux à 3 reprises et dérobent de l'argent

Personnes âgées dans le viseur

Ce jeudi 29 août, entre 12h et 13h, les cambrioleurs ont été particulièrement efficaces et inspirés. 3 vols à la ruse ont eu lieu en seulement 1h, à Anzin, Escaudœuvres et Cambrai.À chaque fois, le même topo : un groupe de 2 ou 3 individus se présentent comme des policiers municipaux, uniforme siglés police municipale pour preuve.Ils indiquent intervenir dans le cadre "d'une recrudescence de cambriolages" et viennent donc vérifier si tout va bien. Au lieu de cela, l'un d'entre eux divertit le propriétaire de la maison tandis que l'autre dérobe argent ou bijoux.La cible est clairement identifiée : ce sont les personnes âgées, plus vulnérables. À Anzin, la victime est un homme de 88 ans, qui s'est fait voler de l'argent.À Escaudœuvres, c'est une femme de 81 ans. L'un des faux policiers lui a demandé de l'accompagner dans son jardin, tandis que l'autre dérobait ses bijoux.Enfin à Cambrai, 3 faux policiers sonnent à la porte d'un homme de 90 ans, prétextant que sa porte n'est pas verrouillée. Ils ont fouillé les pièces du 1er étage et lui ont volé de l'argent.La gendarmerie du Nord a prévenu sur Facebook que les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes car elles sont davantage exposées aux cambriolages. Dès le moindre doute, les gendarmes conseillent d'appeler le 17, de vérifier qui est devant votre porte avant d'ouvrir, et d'exiger une carte de service.