Nord : nouvel épisode de pollution aux particules en suspension à partir de mardi 3 décembre

[ Épisode de pollution ] Le mardi 3 décembre 2019, une hausse des concentrations en particules en suspension dégradera la qualité de l'air, qui deviendra de moyenne à mauvaise sur les Hauts de France. Un épisode de pollution est prévu sur le département du Nord. pic.twitter.com/PaEKjh1ynL — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) December 2, 2019

Des conséquences sur la santé

"Winter is coming"... Et l'hiver ammène avec lui le retour de la pollution aux particules en suspension (PM10), avec, selon l'observatoire de la qualité de l'air Atmo Hauts-de-France."Cet épisode de pollution s'explique par la hausse des concentrations en particules en lien avec les sources de chauffage et de trafic", détaille Atmo Hauts-de-France dans un communiqué . "Les conditions anticycloniques qui s'intallent pour les jours à venir dégradent la dispersion."La qualité de l'air dans le Nord est jugée mardi entre "médiocre" et "mauvaise", selon Atmo, en particulier à Lille.Ce premier niveau "d'information et de recommandation" n'est pas encore une alerte, mais signifie queL'organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser les 50 μg/m3 en moyenne sur 24 heures. Sur l'année, l'OMS recommande une présence des PM10 dans l'air inférieure à 20 μg/m3.Les particules fines, "même à faible concentration" ont une incidence sur la santé. "En effet, on n'a identifié aucun seuil au-dessous duquel elle n'affecte pas la santé", précise l'OMS.L'agence régionale de la santé recommande aux personnes "sensibles ou vulnérables" de. La préfecture conseille également "d'utiliser les moyens de transports les moins polluants".Depuis le début de l'année, il s'agit du 16e épisode de pollution aux particules en suspension PM10 dans les Hauts-de-France. Le dernier en date remontait au 27 août.