Nord : un numéro spécial créé et des référents désignés pour prévenir du frelon asiatique

Recenser la prolifération de l'insecte

© Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas-de-Calais

Que faire si vous êtes piqué par un frelon asiatiaque, ou confronté à un nid de cet insecte redouté dans votre jardin ?Vous pourrez dès le premier juillet 2019 appeler un numéro spécial mis en place par la préfecture du Nord, pour être conseillé par des référents, spécialement formés au phénomène : le"Dorénavant, quand un usager observe un nid de frelons asiatiques, il devra se rapprocher du référent le plus proche" via ce numéro, précisent les autorités.Ces référents "ont pour mission d'identifier les nids de frelon asiatique et d'informer les usagers sur cette espèce, en répondant à toutes leurs questions. Ils peuvent également orienter les usagers vers une entreprise privée de destruction du nid", indique la préfecture du Nord.En effet, seules les entreprises privées peuvent détruire ces nids, sauf en cas de danger imminent, auquel cas il faut appeler les pompiers.La mise en place de ce numéro permettra par ailleurs de recenser plus précisément l'ampleur de la présence du frelon asiatique dans notre région. Il y a fait une première apparition en 2011, avant de disparaître quelques années et d'y affirmer son retour depuis 2016.Le Frelon asiatique est un insecte ressemblant à une grosse guêpe, avec un abdomen à la coloration presque entièrement brune et des pattes de couleur jaune à l’extrémité, indique le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas-de-Calais, partenaire de la préfecture