VIDÉO. Le Nord placé en alerte sécheresse jusqu'à fin juin, de lourdes restrictions d'eau imposées

© Préfecture du Nord

l'interdiction de laver les véhicules particuliers .

. l'interdiction d 'arroser les pelouses et jardins de 9H à 19H.

de 9H à 19H. l'interdiction d' arroser les terrains de sport , les stades et les golfs de 9H à 19H.

, les stades et les golfs de 9H à 19H. la restriction de l'irrigation agricole.

la fermeture des fontaines publiques .

. un objectif de réduction de consommation d'eau de 10% pour les industriels

💧[#eau] #Alerte sécheresse dans le #NORD malgré la 🌧️le rechargement des nappes phréatiques est en déficit. Cette situation menace notre approvisionnement en eau potable. ⚠️des mesures de restrictions de la consommation entrent en vigueur aujourd'hui jusqu'au 30 juin pic.twitter.com/KBJwmAlysQ — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 9 avril 2019

À quel point est-ce grave ?

Vers d'autres mesures en juin ?

Le Nord en alerte sécheresse : "Nous avons un vrai problème d'eau" selon le préfet Michel Lalande

Le Pas-de-Calais en vigilance sécheresse

Il n'a pas beaucoup plu cet hiver dans le Nord, et le département en paie maintenant les conséquences : la quasi-totalité du territoire l'exception duest désormais en alerte sécheresse, a annoncé la préfecture du Nord ce mardi 9 avril au cours d'une conférence de presse.Sur ces zones, l'État impose ainsi de lourdes restrictions d'eau effectives jusqu'au. Parmi elles :"La période hivernale est normalement propice à la recharge des nappes phréatiques qui s’achève au printemps", rappelle la préfecture dans un communiqué publié ce midi. "Or l’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de 20 % par rapport à la normale. Il n’a doncau début de printemps.""De plus, le mois de février a été particulièrement sec et ensoleillé et a connu des températures très douces", est-il précisé. "La pluviométrie du mois de mars est restée insuffisante pour rattraper le déficit accumulé."En conférence de presse, le préfet du Nord Michel Lalande a notamment cité le cas du Torrent d'Esnes, une rivière qui passe au sud de Cambrai et qui est actuellement à sec. Un cas très rare, à cette période de l'année.Un très bas niveau d'eau, dans les nappes phréatiques,, rappelle la préfecture : "les polluants éventuellement rejetés en rivière sont alors plus concentrés", et "les risques liés au manque d’oxygène et à l’augmentation de la température de l’eau mettent en péril les écosystèmes aquatiques.""Nous prenons pour la premiere fois un arreté qui restreint l'usage de l'eau dans le département du Nord en avril, alors que depuis ces deux dernieres années,, a indiqué Michel Lalande, interrogé à l'issue de la conférence de presse.Une précocité qui "ne fait que réveler au grand jour ce que tous les spécialistes et les observateurs nous indiquaient depuis bien des années, c'est que(...) et."Ces mesures, le préfet les estime", mais il ne s'interdit pas d'en prendre de plus contraignantes. "Je n'enferme pas l'augure, dans la mesure où."Si jamais cela s'avère nécessaire, "nous restreindrons davantage encore l'usage de l'eau" prévient Michel Lalande, "notamment dans le domaine du recours industriel à l'eau et du recours par les particuliers, l'agriculture ne représentant qu'1,8% de l'usage de l'eau.."L'hiver a été tout aussi sec dans le Pas-de-Calais, aussi le préfet Fabien Sudry a pris un arrêté pour placer le département enIl n'y a donc pas de restriction de l'usage d'eau, mais la préfecture "appelle les citoyens et les professionnels à réduire les utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau, patrimoine commun et bien précieux pour tous les usagers."