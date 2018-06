Nord : plusieurs interventions anti-rodéos ce week-end, les policiers menacés de mort

Grave accident à Lille

Jet de pierres

Lesse multiplient avec l'été qui arrive; lesaussi. Ce week-end, la police a effectuésur les communes de Lille, Roubaix et Ecaillon. Et à chaque fois, les agents ont subi des menaces.La première intervention se déroule samedi soir, à. Vers 18h, allée des arbrisseaux, les police intervient aupour intercepter le conducteur d'un deux-roues qui fait duavec son engin. Mais au moment de l'interpeller, 1de manière "hostile".Ils leurset tente de récupérer l'engin, tout en proférant desLe pilote parvient àmais est formellement identifié par la police. La moto est emmenée en fourrière.Le lendemain, à, les policiers sont appelés vers 18h30 boulevard du Professeur Jules Leclercq pour un. Deux motos circulent alors à vitesse excessive. Ils font dutout en faisant "la course".C'est alors qu'une l'une des motosen circulation. Les deux personnes à bord du deux-roues sont ejectées; elles ne sontLe conducteur est immédiatement transporté au centre hospitalier. Son. Le passager, légèrement blessé, est lui aussi transporté pour un examen de contrôle.Pendant cette opération de secours, un. Ils s'emparent des deux motos et les dissimulent dans un box. Les policiers s'y rendent et interpellent- les motos avaient en effet été signalées comme volées...Le passager a quant à lui étéà la sortie de l'hôpital. L'état de santé du conducteur s'est amélioré dans la soirée.Dimanche toujours, vers 19h45, nouvelle intervention de la police à, pour des faits similaires. Une équipe de la BST intervient avenue de Verdun pour interpeller le conducteurC'est alors qu'uneautour des policiers. Le climat devient là aussi. Les policiers demandent du renfort et les personnes sont finalement dispersées à l'aide de gaz lacrymogène, tandis qu'ellesLes policiers n'ont, il n'y a pas eu d'interpellation.Dimanche soir, à, près de Denain, un jeune motard de 23 ans a percuté de plein fouet un véhicule qui circulait dans l'autre sens. Selon des témoins, au moment de l'accident, il roulait à vive allure, sur une roue.