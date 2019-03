Nord : la police met fin à un trafic de voitures volées, plusieurs interpellations

[#ContreLesTrafics] Suite à une enquête minutieuse sur un trafic de véhicules volés, 50 #policiers de la sureté départementale assistés du #RAID, de brigades canines et de la #BAC ont procédé ce matin à une vague d'interpellation dans le #Nord.#ÉconomieSouterraine pic.twitter.com/CJgr2SYjgj — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 5 mars 2019

Coup de filet, ce mardi matin dans la métropole lilloise et dans le Douaisis. Les effectifs de la Sûreté départementale, assistés par le RAID et des brigades canines de la BAC, ont "procédé ce matin à" dans le cadre d'un trafic de véhicules, a annoncé la police du Nord sur Twitter.Cette opération de grande envergure (50 agents au total), qui a démarré à 6 heures ce matin, fait suite à une enquête de près de six mois. Au total, on compte "s" de personnes soupçonnées d'avoir commis des vols de voiture.