Nord : policiers et gendarmes observent une minute de silence en hommage à Arnaud Beltrame

On essaie de s'imaginer à sa place

Policiers et gendarmes observent une minute de silence en hommage à Arnaud Beltrame

Intervenants : Gauthier Wauters, Adjoint de sécurité ; Patricia Teamin, Commandant de police - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Simond Colaone, Naoufel El Khaouafi, Victoria Rouxel et Sergio Rosenstrauch. Montage de Marie-Elisabeth Masson.

D'abord une minute de silence, puis la Marseillaise. Ce mercredi matin, les commissariats et les casernes de gendarmerie de toute la France, promu colonel à titre posthume, pendant qu'un hommage national était rendu à Paris Les deux professions étaient unies dans leur hommage, un mélange deenvers un comportement jugé exemplaire. Chez les uns comme chez les autres, en tout cas, les visages étaient graves." reconnaît la commandante Patricia Teamin, à Lille. Car dans un moment comme celui-ci, ", on se demande en tant que fonctionnaire de police si on aurait été capable de faire la même chose. Moi, j'ai pas la réponse."