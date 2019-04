Nord : un réseau cyclable de 800 kilomètres balisé intelligemment pour ne plus se perdre, une première en France

Le balisage point-nœud, qu’est-ce que c’est ?

Le réseau points-nœuds proposé dans le département du Nord quadrille une bonne partie du territoire. / © Département du Nord

Comment ça fonctionne ?

Le réseau points-noeuds de laetvient tout juste d’être inauguré. Plus deà parcourir en vélo au milieu des lieux de mémoire de l’Artois et en pleine nature, en bord de Lys. Il fonctionne sur un système simple et innovant : leLe département du Nord lance ainsi le tout premier réseau points-nœuds vélo de France.panneaux ont été installés, soitcarrefours balisés. L’idée est deC’est unérigé en réseaux, permettant de circuler à vélo sans carte sur des milliers de kilomètres. Il a été créé à Gand en Belgique et couvre désormais tout le pays et même bien au-delà, puisque les Pays-Bas et le’Allemagne ont tissé à leur tour des réseaux partout sur leur territoire.Dans un périmètre donné,stratégique de voiries cyclables. Ces numéros sont repris, pour chaque carrefour, sur des panneaux qui indiquent la direction à suivre pour rejoindre les numéros suivants.Un tronçon mesure de. Chaque intersection de tronçon est numérotée. Sur le parcours, les basiles directionnelles indiquent le point-nœud où l’on se trouve et les numéros correspondants aux intersections suivantes.Concrètement, il fautdu réseau ou tout simplement. Les itinéraires peuvent varier àdans le Nord, mais aussi en dépassant la frontière pour se rendre côté belge.En Wallonie Picarde par exemple, plus dede chemins sont balisés par des points-nœuds, ce qui laisse l’embarras du choix pour des balades en cœur de ville ou en pleine nature.Il suffit ensuite de faire une liste des numéros que l’on souhaite suivre. Ainsi,. Plus besoin de sortir sa carte à chaque carrefour ou d’avoir les yeux rivés sur son téléphone pour ne pas se tromper d’itinéraire.