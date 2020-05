Nord : six personnes mises en examen pour trafic de stupéfiants à partir de la Belgique

Après quelques semaines de "sidération" face aux restrictions de déplacement, ce réseau surveillé depuis plusieurs mois et composé de deux couples a réussi à continuer son trafic, à importer de la drogue de Belgique pendant le confinement et à la revendre, selon une source policière.



Lors des perquisitions mercredi, la sûreté départementale a saisi 5.000 pilules d'ecstasy, 2 kg de speed, 1 kg de kétamine, 8.300 euros en liquide et deux pistolets à grenaille.

Trafic "adapté" au confinement

Alors qu'il vendait habituellement la drogue aux milieux festifs, comme lors de rave-party ou en boîtes de nuit nordistes voire plus loin en France, ce réseau se serait "adapté" pour "ravitailler" des clients à domicile pendant le confinement.



Après 96 heures de garde à vue, tous ont été déférés et mis en examen dimanche.