Nord : les TER entre Lille et Valenciennes seront interrompus pendant les week-end d'août

Gares intermédiaires les plus touchées

Travaux pour évacuer les eaux

Dès ce week-end, et pendant tous les week-end du mois d'août, les TER entre Lille et Valenciennes vont être interrompus, a annoncé La Voix du Nord . Des bus de remplacement vont être mis en place. Prévoyez-donc plus de temps que prévu pour effectuer votre voyage...Le trafic sera interrompu à partir du samedi, 16h40, et toute la journée de dimanche, chaque week-end d'août. Néanmoins, entre Lille et Valenciennes, des TER assureront des liaisons directes grâce à un itinéraire de substitution. Les horaires de la ligne 12 Lille/Valenciennes/Jeumont sont à retrouver sur le site de la SNCF.Ce sont surtout les gares intermédiaires entre Lille et Valenciennes les plus touchées car elles seront uniquement desservies par des bus. Le temps de trajet en sera considérablement impacté. Par exemple, si vous partez de la gare de Valenciennes pour vous rendre à Fretin, le trajet, qui dure habituellement 30 min, durera 1h30.Selon La Voix du Nord, ces travaux sont réalisés dans le cadre du programme de renouvellement de la SNCF. Ces travaux vont permettre d'évacuer les eaux sous la voie ferrée, à Nomain et Templeuve. Jusqu'au 9 août, des travaux ont aussi lieu sur la ligne 13, entre Valenciennes et Aulnoye . Du lundi au vendredi, de 7h50 à 15h30, les TER sont ainsi remplacés par des bus entre Hirson et Valenciennes.