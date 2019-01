Le Nord va tester le service national universel (SNU) : ce qui est prévu, quand et comment

Un stage et une "mission d'intérêt général"

Ce qui est prévu et avec qui

Le dispositif national À l'échelle nationale, ce sont 2000 à 3000 jeunes qui participeront à la phase de préfiguration du SNU dans 13 départements "représentatifs de la diversité des territoires" : outre le Nord, on compte les Ardennes, le Cher, la Creuse, l'Eure, la Guyane, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, le Val-d'Oise et le Vaucluse. Le recrutement des volontaires se fera via les services de l'État (rectorat, centres de formation d'apprentis, missions locales...) Les modules de formation seront articulés autour de sept thématiques : Défense, sécurité et résilience nationales

Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits

Citoyenneté et institutions nationales et européennes

Développement durable et transition écologique

Activités sportives et de cohésion

Culture et patrimoine

Découverte de l'engagement

Le département du Nordpilotes du service national universel (SNU), a indiqué ce jeudi 17 janvier la préfecture du Nord Comme le laissait présager le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation natoinale et de la jeunesse, Gabriel Attal, lors de sa visite à Tourcoing en novembre , le SNU sera testé dans la région mais, et pas dans le Pas-de-Calais.vont être retenus dans le département, "représentatifs de la jeunesse", mais le membre du gouvernement précise qu'"un jeune retenu dans le Nord ne fera pas nécessairement son service universel dans le Nord car le brassage et la mobilité font partie des objectifs du SNU.""Pour le Nord, le « centre SNU » sera", là où le secrétaire d'État s'était rendu, a précisé la préfecture.La première phase du SNU comprend quinze jours en internat en juin, puis une deuxième, qui peuvent être répartis (de 80 à 120 heures)en "mission d'intérêt général dans une association, une collectivité locale ou un corps en uniforme" (pompiers, gendarmes, armée), précisent les services de l'État.Le SNU devrait aborder "de la pédagogie active, des jeux de rôle, de la simulation, du débat, y compris dans les modules sur les institutions et les valeurs de la République", mais aussi sur "des bilans individuels de santé, de maîtrise de la langue française, de compétences." a prévenu Gabriel Attal, cité dans le communiqué, "l’idée étant qu’aucun jeune 'décrocheur' ne sorte du SNU sans perspective de formation".L'encadrement seraavec aussi bien des animateurs que des éducateurs spécialisés, des jeunes titulaires du BAFA, des personnels de l'Éducation nationale volontaires ou des militaires. "Il y aura un encadrant pour cinq jeunes" prévoit la préfecture.