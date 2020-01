Nord : voici les sept villes où l'on paye le plus l'impôt sur la fortune immobilière

Aucune ville dans le Pas-de-Calais

Lille, Lambersart, Dunkerque, Croix... Sept villes du Nord figurent sur la liste des 182 communes qui payent le plus le nouvel impôt sur la fortune immobilières (IFI), qui a remplacé l'impôt sur la fortune (ISF).La liste a été publiée par la Direction générale des finances publiques , et concerne seulement les communes de plus de 20 000 habitants où au moins 50 personnes étaient assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière en 2018.C'est à Lille qu'habite le plus grand nombre de personnes redevables de l'IFI dans le Nord, et à Lille aussi qu'on trouve les plus grosse fortunes immobilières : 280 personnes se sont acquittées du nouvel impôt en 2018, déclarant un patrimoine moyen de 2 328 910 euros, et payant en moyenne 9136 euros d'IFI à ce titre.Cinq communes autour de Lille sont également citées : Marcq-en-Baroeul (231 personnes redevables), Wasquehal (60 redevables), Croix (90 redevables), Lambersart (65 redevables), Villeneuve d'Ascq (94 redevables). Les riches propriétaires déclarent en moyenne un peu plus de 2 millions d'euros de patrimoine immobilier et ont payé environ 7000 euros d'IFI en 2018.Dunkerque est la seule autre ville du Nord concernée et la seule qui ne se situe pas dans la métropole européenne de Lille. Là-bas, 53 propriétaires ont payé l'IFI en 2018.Au total donc, ces sept villes du Nord comptent 873 redevables de l'IFI en 2018. C'est peu comparé, par exemple, aux 8502 redevables du 16arrondissement de Paris, tout en haut du classement.D'autres propriétaires ont payé cet impôt dans le département mais n'apparaissent pas dans la liste, soit parce qu'ils habitent une ville de moins de 20 000 habitants, soit parce que leur commune compte moins de 50 foyers redevables de l'IFI.Aucune commune du Pas-de-Calais ne figure dans la liste de la DGFIP, les villes susceptibles d'accueillir de nombreux redevables de l'IFI (Le Touquet ou Hardelot par exemple) comptant moins de 20 000 habitants.L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé en 2018 l'impôt sur la fortune (ISF). Il doit être acquitté par tout foyer fiscal dont la valeur nette taxable du patrimoine immobilier est supérieure à 1 300 000 euros au 1er janvier de l’année d’imposition.