Nord : vous ne pourrez pas célébrer la victoire des Bleus avec une bière à la main

Autres interdictions

C'est une interdiction.... A l'occasion de la, des festivités duet de l'arrivée d'une étape duà Roubaix, la Préfecture du Nord a pris quelques dispositions pour assurer la sécurité du public. L'une d'entre elles est: "La vente à emporter (sous toute forme) de boissons alcoolisées, laainsi que toute autre boisson dans un contenant en verre ou en métalles nuits allant du vendredi 13 au lundi 16 juillet", précise l'arrêté.il sera donc possible de boire une bière (ou un verre de vin, c'est selon), à la terrasse d'un bar, chez soi...ni sur la Grand'Place de Lille. Si l'on vous surprend avec une canette de bière ou une bouteille de champagne dans votre sac,En théorie.Attention également si vous avez prévuce week-end. La maniement des "artifices de divertissement" des catégories C2 à C4 (c'est-à-dire presque tous) serapour les "non-professionnels".La distribution, la vente et l'achat deest également interdite à partir de vendredi soir, 20h, et ce jusque lundi 8h.