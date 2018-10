Le Nordiste Didier Super rejoint En Marche (pour rire)

Didier Super Ouais, ca y est même les " artistes " gauchisants commencent à prendre leurs responsabilités... C'est là : https://www.facebook.com/rejoinsenmarche/ #rejoinsenmarche

Expliquant en avoir "marre qu'on s'acharne contre notre gouvernement" et vouloir agir. Sous le hashtag #rejoinsenmarche, il appelle même ses "collègues vedettes" et "les simples gens à la con", à le rejoindre...Ce qu'a déjà fait Nicole Ferroni :Dans sa vidéo, habillé en costume, Didier Super explique que les gens n'ont pas à se plaindre d'avoir perdu 5 balles sur leurs APL, "Les gars vous savez au bout de combien de temps on meurt de faim ?" lance-t-il, bravache. Sur les EHPAD, il vante le fait que les personnes âgées ont une seule couche par semaine : "au niveau écologie c'est peut-être pas la sortie du nucléaire mais c'est quand même un bond en avant". Autre argument choc : "Pour nous la guerre, économiquement, c'est vital...".Une vidéo, à l'humour grinçant, qui a déjà étéHabitué aux propos provocateurs, le Nordiste avait déjà fait le buzz cet été avec sonEngagé dans ses choix, le chanteur avait aussi soutenu l, qui avait perdu beaucoup de subventions en 2015.