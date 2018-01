La Nordiste Kristina Mladenovic se relance en gagnant le double à l'Open d'Australie

La Nordiste Mladenovic et Babos, tête de série N.5, ont dominé en finale les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina (N.2) en deux sets 6-4, 6-3. C'est le deuxième titre du Grand Chelem en double de la Nordiste, après celui remporté avec Caroline Garcia à Roland-Garros en 2016.



Depuis, les anciens partenaires en Fed Cup se sont fâchées. Première Française à s'imposer en double à Melbourne, Mladenovic a reformé son duo avec Babos à l'occasion de cet Open d'Australie.



Les deux joueuses avaient déjà fait équipe auparavant et avaient notamment été finalistes à Wimbledon en 2014. En simple, elle a perdu au premier tour. C'était sa quinzième défaite d'affilée. Elle n'a plus gagné un match depuis l'été dernier.