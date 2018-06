Un Nordiste primé au Concours Lépine pour avoir un inventé le mur du futur

Des propositions à travers le monde

Dans l'esprit d'les idées foisonnent. Cette fois, il semble avoir: unqui laisse libre court à toutes les envies de décoration. "On va pouvoir retrouver", présente l'entrepreneur.Et voilà: un système adapté à l'extérieur comme à l'intérieur.Toutes les combinaisons sont possibles. Une invention trois fois primée aule 7 mai dernier, à Paris. "On a eu le prix de la société d'exploitation de la Tour Eiffel", précise Alaban Dobremetz.Le projet est nédans la tête de ce patron d'une entreprise de couverture et de bardage.ont été engagés avec l'aide de la banque publique d'investissement. Tout s'est accéléré avec l'inscription au concours Lépine, unde son épouse., submergée de propositions déjà lors de la foire de Paris. "On a des gens de laqui aimeraient distribuer nos produits, des gensMais avant de conquérir le monde, le permier mur modulable devrait voir le jour ici, à. Fini le ciment et les grafittis. Schwitwall est également un produitL'inventeur a déjà. Des galets, du métal et du végétal... D'ici fin juin, la première réalisation fera sans doute beaucoup parler d'elle.