Un Nordiste pris dans une tempête de neige lors d'une course de chiens de traîneaux en Norvège

Bloqué par "un mur de vent"

A cause du vent, des blocs de glace se sont formés sur la barbe de Thibaut Branquart. / © Doriane Lemoine

"Sur le coup c'était l'enfer absolu"

Les images sont assez impressionnantes. Sur les vidéos qu'il nous a transmises,"On était en mode survie, l'objectif c'était de s'en sortir", explique-t-il aujourd'hui.Cet habitant dea participé les 6 et 7 janvier derniers à la course de chiens de traîneaux, en. Jusque là rien d'anormal pour cet amoureux du grand air et du mushing, cette discipline qui consiste à parcourir deAlors qu'il entamait la dernière partie de cette course de vingt-quatre heures,"Ça se passait très bien pour moi à ce moment là, j'étais sixième [sur une quarantaine de participants, NDRL] et j'amorçais la dernière ligne droite", se souvient-il. A ce moment là, il n'a qu'une seule chose en tête : conserver sa sixième place. Thibaut Branquart dépasse alors"Je me suis arrêté pour aider un musher dontse rappelle-t-il. Sur la vidéo ci-dessous, on peut voir les différents concurrents en difficulté dans la tempête et le l'épais brouillard, notamment à partir de la troisième minute.Peu après, il rencontre desNe sachant s'il doit lui aussi faire demi-tour, il croise alors des organisateurs de la course sur des motos-neiges. Ils lui proposent de continuer. "Avec un autre participant, on a encore avancé sur une quarantaine de kilomètres avant d'arriver sur le plateau, tout en haut de la montagne.Thibaut Branquart explique avoir appris par la suite que le"Je me suis dit que je n'aurais jamais dû écouter les organisateurs !, raconte-t-il sur sa page Facebook Team 66 Nord. Le Lambersartois évoque des"ParfoisLes piquets délimitant le chemin à suivre s'étaient envolés. Heureusement, j'avais le GPS." Thibaut Branquart et l'autre musher qui l'accompagnait doivent alors se relayer pendant plus d'une heure pour ouvrir la voie. "C'était compliqué, parce queFinalement arrivé sain et sauf, celui qui porte aussi la casquette de directeur de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, une course de traîneaux reconnue organisée dans les Alpes, a eu le temps desur sa mésaventure. "Sur le coup, c'étaitoù on se dit "Mais qu'est ce que je fais là ?". Mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir vécuÇa a aussi été un, se réjouit-il. Et s'il part aussi souvent dans les grands espaces, "c'est pour mieux revenir auprès de sa famille" dans son Nord natal.