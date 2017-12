Nouvel An : une entreprise lilloise propose de louer de belles robes pour le réveillon

Une jeune entreprise installée à Lille propose aux femmes qui ne veulent pas dépenser trop d'argent de louer des robes de soirée pour quatre jours. La période des fêtes est bien sûr un moment chargé pour la start-up. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Morgan Plouchart, Dominique Dumont, Fanny Duhem

Rush du Nouvel An

C'est une caverne d'Ali-Baba pour les amatrices de mode à petit budget. Dans le local de la société "Les Cachotières" installée à Lille,sont soigneusement emballées. Mais ici, rien est à acheter, les tenues appartiennent à des particuliers qui les louent via la société."On s'est rendu compte que la plupart des femmes, quand elles achetaient des robes à plus de 200 euros, elles ne les portaient qu'une à deux fois seulement", explique Agathe Cuvelier, la fondatrice de l'entreprise. "Notre concept, c'est de pouvoirsans devoir dépenser une fortune."Si ces robes ont coûté minimum 150 voire 500 euros à leurs propriétaires, elles sont à louer sur le site. Un prix défiant toute concurrence qui inclut les frais de pressing et la livraison en 24h.Les clientes ont même la possibilité de louer jusqu'à 3 modèles par commande. Les tenues non portées sont quant à elles remboursées au retour. Créée il y a bientôt deux ans, l'entreprise d'Agathe connaît un franc succès. Chaque mois,pour des baptêmes ou des anniversaires, sans oublier les temps forts au moment des fêtes."On a été vraiment contentes du week-end de Noël, on a plus de 200 robes qui sont sorties", ajoute la jeune femme. "Là, on est à peu près sur les mêmes volumes pour le Nouvel An. Le gros est parti mercredi et là on est sur les commandes de dernière minute."Face à la demande, l'entreprise s'est récemment lancée dans la location de manteaux et d'accessoires haut de gamme.devrait également voir le jour le mois prochain.