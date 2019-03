Lille : nouvelle ligne de tram, téléphériques... Les propositions de Martine Aubry pour les transports de la métropole

#BougezDurableAvecLesVerts ce sont aussi des lignes de métro prolongées, pour aller plus loin et plus vite. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir l'essentiel de nos propositions #transports... En une petite minute de lecture ! >>> https://t.co/C2ZtBlIGPJ pic.twitter.com/JhSzFIvRC8 — Élu-es EELV de Lille et de la Métropole (@eluEs_eelvLille) 20 février 2019

La guerre aux voitures

Le plan des modifications souhaitées par le groupe socialiste de la mairie de Lille / © site de la mairie de Lille

Un nouveau tramway, moins de voitures, davantage de TER., maire socialiste de Lille, a dévoilé vendredi 22 mars lespour le. Pour la définition de ce plan pour les transports, une grande consultation, qui doit s’achever en avril, permet auxde faire des propositions.Pour Martine Aubry, « il faut un faisceau de propositions », pour satisfaire un. Sur le plan social, elle souhaitede la MEL, et sur le plan environnemental,s.Parmi les solutions évoquées, la, allant de Comines à Seclin, « qui contournera le centre-ville et portera de véritables rénovations urbaines (quartier Concorde et de la porte des Postes à la porte d’Arras) ». Il traverserait notamment la Citadelle Vauban. « Il faut faire un tram comme l'a fait la ville de Paris en contournant le centre-ville, en passant par des quartiers très peu irrigués par le transport en commun. » Pas question en revanche, à l’inverse des élus Europe-Ecologie Les Verts , de développer les lignes de métros. "On ne veut surtout pas des métros qui passent sous des zones agricoles ou des champs captants (d'eau potable)."Dans cette même optique, les élus de gauche souhaitentsous exploité selon eux, « en usage intra-métropolitain », comme c’est le cas avec la ligne. Une gare multimodale, « permettant l’accès aux trains, aux deux lignes de métro, aux bus et au tramway », à la station Porte des Postes, est également dans les plans.Niveau voitures, la maire de Lille est formelle :. Dans l’idéal,d’après le groupe socialiste. « Nous voulons que le SDIT colle au PDU », rappelle l’élue. Le « Plan de déplacements urbains » de Lille métropole « met un accent sur les modes doux »,, peut-on lire sur le site de la ville . Martine Aubry a souligné l’impact positif des mesures prises par sa ville en faveur des cyclistes, « de 40 km de pistes cyclables en 2008 à 117 km aujourd’hui, le développement des arceaux (150 par an supplémentaires, soit 400 aujourd’hui) et 28 parkings à vélos sécurisés. »Pour reléguer la voiture au placard, la maire de Lille et les élus de gauche de la ville ont fait plusieurs propositions. Ils souhaitent que. Aussi, ils estiment qu’il faut développer le système des «» en périphérie, sur l’exemple de 4 Cantons, à Villeneuve d’Ascq.La maire de Lille a aussi proposé la, dont une sur 11km, pour relier la gare Lille-Flandres à l’aéroport de Lesquin. A ces propositions, viendront s'ajouter celles des autres élus socialistes de la Mel.Les habitants ont quant à eux jusqu'au 14 avril prochain pour donner leurs avis et faire part de leurs propositions en ligne, durant la concertation numérique sur les transports de la métropole.